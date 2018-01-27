Аналитики Australian Open: вероятность победы Халеп составляет 57 %

Аналитическая служба Australian Open, которая на протяжении всего турнира публиковала статистические данные, представила прогноз на финал женского одиночного разряда, в котором сыграют румынка Симона Халеп (1) и датчанка Каролина Возняцки (2).

«На основании наших статистических данных мы считаем, что вероятность победы Халеп составляет 57 %. Обе теннисистки потратили за турнир примерно по 50 % сил. Симона потратила 14 255 кДж, а Каролина — 11 729 кДж, то есть на 22 % энергии меньше», — считают аналитики.