Жених Возняцки: в случае неудачи Каролине будет некого обвинять, кроме себя

Чемпион НБА Дэвид Ли, жених датчанки Каролины Возняцки, поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором его невеста сыграет с румынкой Симоной Халеп.

«Даже я не знаю, о чём думает Каролина перед финалом. Я играл в больших финалах, но мы всегда смеялись и разговаривали с партнёрами, а Каролина играет одна, никто не чувствует то, что чувствует она. Ей некого будет обвинять в случае неудачи. Если я мог пенять на тренера или партнёров, складывая с себя ответственность, то тут на корте будет только она и соперница.

Невозможно не испытывать давления перед одним из главных матчей в карьере. Думаю, нет теннисиста, который дошёл до полуфинала турнира «Большого шлема» и совсем не переживает. В баскетболе даже суперзвёзды нервничали и ощущали давление перед важными матчами. После встречи все говорят, что играли свободно, без прессинга, но это не так», — приводит слова Ли Sunday News.