Настасе: если Халеп сыграет в финале так же, как с Кербер, то победит

Бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе рассказал о своих ожиданиях от финала Australian Open между своей соотечественницей Симоной Халеп и датчанкой Каролиной Возняцки.

«Возняцки очень стабильна и не допускает простых ошибок, против неё нужно выигрывать самой. Каролина похожа на стену, но она возвращает мячи очень быстро. Симона в последнее время играет более агрессивно. Она уже доказала, что по праву занимает первое место в рейтинге. Если она сыграет так и в финале, то победить её будет крайне тяжело», — приводит слова Настасе Digi Sport.