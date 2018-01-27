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Настасе: если Халеп сыграет в финале так же, как с Кербер, то победит

Теннис

Бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе рассказал о своих ожиданиях от финала Australian Open между своей соотечественницей Симоной Халеп и датчанкой Каролиной Возняцки.

«Возняцки очень стабильна и не допускает простых ошибок, против неё нужно выигрывать самой. Каролина похожа на стену, но она возвращает мячи очень быстро. Симона в последнее время играет более агрессивно. Она уже доказала, что по праву занимает первое место в рейтинге. Если она сыграет так и в финале, то победить её будет крайне тяжело», — приводит слова Настасе Digi Sport.

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