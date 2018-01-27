Навратилова: у Халеп нет спонсора, потому что она румынка и не высокая блондинка

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова выразила возмущение в связи с тем, что крупные производители спортивной экипировки не смогли достичь соглашения с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

«Это смешно! Не знаю, что там произошло, но для меня просто немыслимо, что первая ракетка мира выступает на турнире «Большого шлема» без спонсора. Уверена, что она легко найдёт спонсора. Надеюсь, Adidas пожалеет о своём решении. Если Халеп не найдёт партнёра, то в этом виде спорта явно что-то не так. Дело в том, что Халеп румынка и не высокая блондинка? Симона — замечательная девушка с яркой индивидуальностью», — приводит слова Навратиловой Le Temps.

Ранее стало известно, что Adidas не стал продлевать соглашение с Халеп. На Australian Open она выступает в одежде по собственным эскизам, сшитой в ателье в Китае.