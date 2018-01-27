Состоялась жеребьёвка турнира WТА в Тайбэе

Китаянка Пэн Шуай возглавила посев на турнире WТА в Тайбэе с призовым фондом $ 250 тыс., который пройдёт на харде с 29 января по 4 февраля. Первой соперницей 27-й ракетки мира станет румынка Ана Богдан. Вторая ракетка соревнований, ещё одна представительница Китая Чжан Шуай, начнёт выступление матчем с украинкой Катериной Козловой.

Россиянки в основной сетке не представлены, однако Анна Блинкова посеяна второй в квалификации.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований в Тайбэе полностью можно на «Чемпионате».