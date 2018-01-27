Корда: как минимум раз в месяц смотрю матчи отца и черпаю в них мотивацию

Американец Себастьян Корда, переигравший в финале юниорского Открытого чемпионата Австралии теннисиста из Китайского Тайбэя Цзэн Чжуньсиня со счётом 7:6 (8:6), 6:4, поделился эмоциями от достигнутого успеха.

«Это особенный момент для меня. Моя сестра Джессика выиграла свой первый титул в гольфе в Австралии, а папа победил на Australian Open 20 лет назад. Основная целя заключалась в том, чтобы подарить отцу победу на 50-летие. К тому же, у мамы день рождения 5 февраля.

Я полюбил теннис, когда взял в руки ракетку. Папа старался отговорить меня от профессионального тенниса, но затем понял, что я люблю этот спорт, и стал всячески меня поддерживать и помогать. Он мой тренер и главный болельщик. Как минимум раз в месяц я смотрю его матчи и черпаю в них мотивацию", — приводит слова Корды официальный сайт турнира.

Отец Себастьяна Петр Корда выиграл Открытый чемпионат Австралии — 1998.