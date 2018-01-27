Ен Лян сделала победный дубль на юниорском Australian Open

Представительница Китайского Тайбэя Ен Лян и китаянка Ван Синью (1) в финале парного разряда юниорского Открытого чемпионата Австралии переиграли швейцарку Лулу Сун и Викторию Аписа (7) из Папуа-Новой Гвинеи со счётом 7:6 (7:4), 4:6, [10:5]. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Таким образом, 17-летняя Ен Лян стала абсолютной чемпионкой юниорского Australian Open 2018. Ранее она сегодня, 27 января, в финале одиночного разряда оказалась сильнее француженки Клары Бюрель со счётом 6:3, 6:4.

Ен Лян стала победительницей юниорского Australian Open

Среди юниоров победил американец Себастьян Корда.