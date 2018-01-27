Возняцки: я так ждала этого момента, трудно сдерживать слёзы

Датчанка Каролина Возняцки, победившая в финале Australian Open румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, поделилась впечатлениями от первого в карьере титула на турнире «Большого шлема».

«Простите, хочу на секунду обнять трофей. Я так долго ждала этого момента. Голос дрожит, трудно сдерживать слёзы, это очень эмоциональный момент. Большое спасибо всем линейным судьям, волонтёрами, организаторам. Вы делаете невероятную работу, каждый теннисист с нетерпением ждут возвращения в Мельбурн. Огромное спасибо спонсорам, без которых всё это было бы невозможно. Также хочу отметить, что здесь невероятная поддержка. Болельщики приходили каждый день и здорово поддерживали всех игроков.

Поздравляю Симону с прекрасным турниром. Понимаю, что это трудный день для неё, прости, что я выиграла. Уверена, что впереди у нас ещё много матчей. Сегодня была невероятная битва, ещё раз прости.

Хочу поблагодарить папу, который всегда был рядом и тренировал меня с первого дня, когда я начала играть в теннис в семь лет. Спасибо моему жениху, Дэвиду. С утра я очень переживала, но ты меня успокоил. Огромное спасибо всем, кто был со мной рядом. Надеюсь, меня теперь наконец возьмут на обложку Elle", — сказала Возняцки на церемонии награждения.