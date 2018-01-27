Блинкова вышла в финал квалификации в Тайбэе

Россиянка Анна Блинкова (2) в первом раунде квалификации турнира WТА в Тайбэе с призовым фондом $ 250 тыс. уверенно переиграла Кван Яу Нг из Гонконга (WC) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 19-летняя москвичка, занимающая 139-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, сделала четыре двойные ошибки, отыграла пять брейк-пойнтов из шести и сделала четыре брейка.

За выход в основную сетку соревнований Блинкова поспорит с Анкитой Райной (12) из Индии. Поединок состоится в воскресенье, 28 января.