Возняцки — третья чемпионка Australian Open с 2014 года, отыгравшая матчболы

Датчанка Каролина Возняцки стала третьей чемпионкой Australian Open за последние пять лет, отыгравшей матчболы по ходу турнира. В 2014 году китаянка Ли На (4) с матчболов победила чешку Люси Шафаржову в третьем раунде соревнований — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3. В 2016-м немка Анжелика Кербер (7) была на грани поражения в первом круге, обыграв японку Мисаки Дои со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3.



Возняцки, напомним, отыграла двойной матчбол у хорватки Яны Фетт, уступая ей в матче второго круга со счётом 1:5 в решающей партии. В итоге Каролина выиграла шесть геймов подряд.