Возняцки — первая датчанка, выигравшая турнир «Большого шлема»

Каролина Возняцки — первая датчанка в истории тенниса, выигравшая турнир «Большого шлема». На австралийском чемпионате ранее побеждали спортсменки из 12 других стран. Больше всего побед одержали хозяйки кортов (43 всего, 10 в Открытую эру), на втором месте идут американки (24 всего, 17 в Открытую эру). Третье место занимают немки, дальше идут Швейцария, Великобритания, Югославия (ныне распавшаяся на множество стран), Беларусь, Бельгия, Чехословакия (распавшаяся на Чехию и Словакию), Франция.



Представительницы Китая и России Ли На и Мария Шарапова одержали по одной победе. Отметим также, что Беларуси обе победы принесла Виктория Азаренко.

Всего на турнирах «Большого шлема» теперь побеждали представительницы 24 стран. 19 из них первенствовали после начала Открытой эры. Победы Сербии при этом считаются вместе с победами Югославии, Чехии — вместе с Чехословакией, а ФРГ — вместе с Германией.