Вихлянцева разгромила Ивахненко в квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

Россиянка Наталья Вихлянцева (2) в первом раунде квалификации турнира St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге разгромила свою соотечественницу Валентину Ивахненко со счётом 6:2, 6:1. За выход в финал отборочных соревнований 20-летняя уроженка Волгограда, занимающая 63-е место в рейтинге WТА, поспорит со словачкой Яной Чепеловой.

Екатерина Александрова (7) проиграла украинке Даяне Ястремской со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Следующей оппоненткой Ястремской станет словачка Виктория Кужмова, одолевшая ещё одну россиянку Амину Аншбу (WC) — 6:4, 6:2.