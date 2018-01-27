С. Уильямс — Возняцки: я так рада за тебя и так горжусь тобой!

Экс первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала первую победу датчанки Каролины Возняцки на соревнованиях такого уровня. Серену и Каролину связывают давние дружеские отношения.



«Я слишком нервничала, чтобы смотреть, но сейчас я проснулась, и что же я вижу? Каролина Возняцки — новая первая ракетка мира и чемпионка Australian Open. Это потрясающе. Я так рада за тебя. Я плачу. Я так горжусь тобой, подруга! Ты даже не представляешь, как! Сейчас я в буквальном смысле не могу уснуть», — написала Серена в своём «твиттере».