Веснина, Звонарёва, Квитова и Потапова получили «уайлд-кард» в Санкт-Петербурге

Организаторы турнира St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге на харде в зале, объявили обладательниц «уайлд-кард». Специальных приглашений в основную сетку соревнований удостоились россиянки Елена Веснина, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова, а также чешка Петра Квитова, передаёт специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Веснина и Квитова получили «уайлд-кард» как игроки топ-20, а Звонарёва и Потапова были выбраны организаторами.

Соперницы этих теннисисток по первому кругу турнира определятся по итогам жеребьёвки, которая проходит на «Сибур-Арене» в эти минуты.