Халеп снялась с St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы лодыжки

Румынка Симона Халеп, которая в понедельник лишится звания первой ракетки мира, уступив его датчанке Каролине Возняцки, снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Об этом сообщает специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Официальной причиной отказа Халеп от выступления в Санкт-Петербурге стала травма лодыжки, но очевидно, что румынка не успеет восстановиться после изматывающих матчей в Мельбурне, включая полуфинал и финал, и не будет готова выступать в другом полушарии.

Напомним, что ранее с турнира уже снялись такие теннисистки, как бельгийка Элисе Мертенс (полуфиналистка Australian Open), испанка Карла Суарес-Наварро, чешка Барбора Стрыцова, латвийка Анастасия Севастова и хорватка Ана Конюх.