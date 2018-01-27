Веснина сыграет с Квитовой, Макарова — с Павлюченковой в Санкт-Петербурге

Состоялась жеребьёвка турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, сообщает специальный корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.



Первые четыре номера посева получают пропуск во второй раунд без игры. В их числе — ставшая чемпионкой Australian Open датчанка Каролина Возняцки. Если она не снимется с турнира в Санкт-Петербурге, то сыграет на нём уже в статусе первой ракетки мира. Во втором раунде Возняцки может встретиться или с россиянкой Анастасией Потаповой (WC), или с немкой Татьяной Марией. В четвертьфинале на Возняцки может выйти ещё одна россиянка, Дарья Касаткина (8).



Вторая сеяная,Елена Остапенко, может встретиться с Верой Звонарёвой (WC) — для этого россиянке нужно победить голландку Кики Бертенс. Также в этой четверти находятся Елена Веснина (7, WC) и Петра Квитова (WC), которые сыграют друг с другом в одном из центральных матчей первого раунда.



Другое интересное противостояние первого круга — Анастасия Павлюченкова (6) против Екатерины Макаровой (номер Макаровой вытащил как раз корреспондент «Чемпионата»). Больше россиянок в основной сетке турнира нет. Отметим, что действующая чемпионка турнира, француженка Кристина Младенович (4), проведёт стартовый матч либо против словачки Доминики Цибулковой, либо против румынки Сораны Кырсти. Бывшая напарница Младенович, её соотечественница Каролин Гарсия (3), сыграет или со швейцаркой Тимей Бачински, или с кем-то из квалификации.