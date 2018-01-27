Доден: в Петербурге очень холодно, но город мне нравится — тут очень красиво

21-летняя француженка Осеан Доден, победившая сербку Бояну Йовановски в первом круге квалификации St. Petersburg Ladies Trophy — 2018 со счётом 6:4, 6:3, поделилась впечатлениями от первого приезда в Санкт-Петербург.



«В начале было немного сложно, ведь я впервые играю на этом турнире, но я отлично справилась и очень рада победе.



Планы на сезон? Сейчас я 94-я ракетка мира, но хочу улучшить результат и подняться в рейтинге, поэтому буду участвовать в турнирах, чтобы набирать рейтинговые очки. Рейтинг очень важен для меня, поэтому буду работать над его улучшением.



Я впервые в Санкт-Петербурге, и здесь очень холодно. Живу на юге Франции, и сейчас у нас +20, поэтому, когда сюда приехала, подумала: “Господи, как же здесь холодно”. Но, несмотря на холод, город мне нравится, здесь очень красиво. Возможно, если попаду в основную сетку, я посмотрю город, но сейчас думаю только о турнире и предстоящих матчах.



Это большой и хороший турнир. Мне очень нравится корт. Люди здесь приветливые и добрые, а организация на высшем уровне, очень рада, что приехала сюда», — приводит слова Доден пресс-служба турнира.