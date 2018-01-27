А. Медведев: есть система распределения WC. Квитова сама захотела сыграть у нас

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, как получилось, что соревнование смогло предоставить сразу четыре «уайлд-кард» — Анастасии Потаповой, Вере Звонарёвой, Петре Квитовой и Елене Весниной.



«По блату. Если серьёзно, есть определённая система распределения «уайлд-кард». Одна карта находится у компании, у которой мы взяли в аренду этот турнир, и, по договорённости, мы в духе дружбы и сотрудничества обычно обсуждаем, кому дать эту карту. Сейчас эта карта была выдана нашей молодой и перспективной теннисистке Анастасии Потаповой.



Есть две карты из так называемого «листа топ-20», которыми распоряжается WTA, опять же, по согласованию с турниром, и там, помимо двадцатки, ещё и победительницы определённой категории турниров – «Большого шлема» и «супердевятки». Победительницы имеют право подавать заявку, если в Австралии они понимают, что могут сыграть и у нас. Что, собственно, и произошло. Плюс одна карта была у турнира.



Получив заявки, мы сделали выбор. В том числе была заявка от Квитовой. Мы знаем, какое трагическое событие у неё произошло, но она возвращается. В очень упорной борьбе она уступила на Australian Open в первом раунде – 8:10 в третьем сете (немке Андреа Петкович). Она сама захотела сыграть у нас», — сказал Медведев в ответ на вопрос специального корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.