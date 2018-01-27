Калинская проиграла Петкович, Фролова — Мартинцовой в квалификации в Петербурге

Россиянка Анна Калинская потерпела поражение в матче первого круга квалификации St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, не справившись с немкой Андреа Петкович (8) — 3:6, 7:5, 2:6.



Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. Петкович выполнила 1 эйс, сделала 5 двойных ошибок и 7 раз взяла подачу соперницы. На счету Калинской 2 подачи навылет, 5 двойных и 5 брейков.



Во втором раунде Петкович встретится с россиянкой Полиной Моновой, которая уверенно победила соотечественницу — Валерию Погребняк (WC) — 6:4, 6:0.



Ранее ещё одна российская теннисистка, Анастасия Фролова (WC), уступила чешке Терезе Мартинцовой со счётом 3:6, 1:6.