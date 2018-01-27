А. Медведев: Шэньчжэнь предложил WTA на 30 % больше денег, чем Санкт-Петербург

Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о причинах поражения Санкт-Петербурга в борьбе за проведение Итогового турнира.



«Были ли шансы победить в борьбе за проведение Итогового чемпионата WTA в Санкт-Петербурге? Были, поэтому Санкт-Петербург вместе с Сингапуром и Шэньчжэнем и вышел в финальную тройку. Очень надеюсь, что никакие политические факторы роли в выборе не сыграли, а сработали факторы финансовые. По части призовых и по части вознаграждения для WTA китайская сторона сделала предложение существенно выше по сравнению с нашим — процентов на 30, если грубо считать. В бизнесе есть правило, что самое высокое и самое низкое предложения надо откинуть, чтобы исключить риски, однако в теннисе по-другому решили.



Но мы уже начали с WTA обсуждать, что, может быть, придумаем что-то не менее интересное, чем итоговая восьмёрка. По крайней мере, WTA нас поддерживает. Придумать что-то такое, чтобы привлекать спортсменов, чтобы было что-то новое. Теннис ведь не стоит на месте. Мы видели, как для молодых теннисистов ATP организовала турнир в Милане. Да, теннис должен сохранять свои вековые традиции, но стоять на месте тоже нельзя», — сказал Медведев в ответ на вопрос специального корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.