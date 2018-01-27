Марах и Павич впервые в карьере стали чемпионами турнира «Большого шлема»

37-летний австриец Оливер Марах и 24-летний хорват Мате Павич стали чемпионами Australian Open — 2018 в парном разряде. В финальном матче они обыграли 31-летних колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару со счётом 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 33 минуты. Чемпионы выполнили 7 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету колумбийцев 4 подачи навылет, 2 двойные и 6 упущенных брейк-пойнтов, 4 из которых были заработаны в одном из первых геймов матча.



Ранее никто из участников этого финала не побеждал на турнирах «Большого шлема». Лучшим результатом для всех было выступление в решающем матче соревнований такого уровня.