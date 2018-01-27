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Марах и Павич впервые в карьере стали чемпионами турнира «Большого шлема»

Теннис

37-летний австриец Оливер Марах и 24-летний хорват Мате Павич стали чемпионами Australian Open — 2018 в парном разряде. В финальном матче они обыграли 31-летних колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Чемпионы выполнили 7 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету колумбийцев 4 подачи навылет, 2 двойные и 6 упущенных брейк-пойнтов, 4 из которых были заработаны в одном из первых геймов матча.

Ранее никто из участников этого финала не побеждал на турнирах «Большого шлема». Лучшим результатом для всех было выступление в решающем матче соревнований такого уровня.

Australian Open — парный разряд (м) 2018. Финал
27 января 2018 года, суббота. 15:10 МСК
Оливер
Марах
Мате
Павич
Хуан-Себастьян
Кабаль
Роберт
Фара
6:4 6:4
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