Чилич выложил совместную с Федерером фотографию с Мальдивских островов

Хорват Марин Чилич, который в воскресенье сыграет со швейцарцем Роджером Федерером в финале Australian Open — 2018, выложил их совместную фотографию, сделанную на Мальдивских островах после завершения сезона-2017. На ней теннисисты держат в руках проткнутые трубочками половинки фруктов и чокаются ими.



«За встречу в финале!» — написал Чилич в своём «инстаграме».

Федерер в случае победы завоюет юбилейный, 20-й трофей на турнирах «Большого шлема», обновив свой рекорд. Чилич будет вести борьбу за второй титул на «Шлемах» в карьере после US Open — 2014. В прошлом году он уже уступил Роджеру в финале Уимблдона, не взяв ни одного сета.