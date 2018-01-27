Рыбакина выиграла российское дерби у Кудерметовой в квалификации в Петербурге

Елена Рыбакина (WC) одержала волевую победу в российском дерби в рамках первого раунда квалификации St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, обыграв Веронику Кудерметову со счётом 3:6, 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. Рыбакина выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и 7 раз взяла подачу соперницы. Кудерметова исполнила 1 эйс, совершила 3 двойные и сделала 5 брейков.



Следующей соперницей Рыбакиной станет Сабина Шарипова из Узбекистана, которая нанесла поражение испанке Ларе Арруабаррене-Весино — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.