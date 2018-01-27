Вихлянцева: в Санкт-Петербурге всё организовано как-то по-домашнему, с душой

Россиянка Наталья Вихлянцева, уверенно победившая свою соотечественницу Валентину Ивахненко в первом круге квалификации St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, вспомнила о своих предыдущих выступлениях в Санкт-Петербурге.



«Питер вообще очень важен для меня: я здесь выигрывала юниорский турнир, 25-тысячник, у меня был финал на 100-тысячнике, была победа, полуфинал в 2017 году. С Санкт-Петербургом у меня связаны очень хорошие воспоминания, мне нравится здесь играть, поскольку здесь очень уютно. Здесь как-то по-домашнему всё организовано, с душой. Подготовка и сам уровень турнира мне очень нравятся. Всегда хочется сюда приезжать, выигрывать здесь, показывать хороший теннис.



Нравится ли мне внимание, раздача автографов? Я считаю, что это мечта любого теннисиста. Мы ради этого тренируемся. В детстве мы смотрим на игроков топ-уровня, и хочется быть на их месте. Это невероятные эмоции и чувства, когда тебя узнают, спрашивают твоё мнение, когда дети хотят играть, как ты, быть на твоём уровне. Я получаю от этого удовольствие. У меня было уже много пресс-конференций. Хочется, конечно, чтобы это не отвлекало от главного.



Это межсезонье я в основном посвятила учебе, сдала экзаменационную сессию. Поступила во второй университет. В первом университете — Волгоградской академии физической культуры — я учусь на третьем курсе. А второй — это архитектурный институт, но там я получаю образование экономиста. Второе образование — заочное, я там уже учусь на втором курсе. Сейчас у меня с собой на турнире учебники по макроэкономике и микроэкономике. Поэтому больше старалась посвятить себя учёбе в межсезонье, общению с друзьями, подготовке к турнирам. Для меня это всё очень важно, и я двигаюсь дальше к получению высшего образования», — сказала Вихлянцева в интервью пресс-службе турнира.