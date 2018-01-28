Остапенко, Веснина, Свитолина и Касаткина — о любимых зимних видах спорта

Несколько русскоязычных теннисисток, выступавших на Australian Open, рассказали, какие зимние виды спорта им нравятся больше всего.



Латвийка Елена Остапенко: «Это, наверное, хоккей. С шайбой. Просто хоккей на траве ведь тоже есть. У нас в Риге есть „Динамо“, которое играет в КХЛ, и я по возможности хожу и смотрю их матчи. Меня там сажают в ложу, поэтому всё нормально, безопасно. Иногда даже объявляют, когда я на матче.



Россиянка Елена Веснина: „Конечно, это фигурное катание, хоккей и биатлон. Вот эти три вида спорта я бы назвала“.



Украинка Элина Свитолина: „Я очень люблю смотреть фигурное катание, и прыжки с трамплина мне очень нравятся. Я всегда с удовольствием смотрю зимние виды спорта, и Олимпиаду, думаю, тоже буду смотреть.



Россиянка Дарья Касаткина: “Хоккей. Я за ЦСКА, и ещё за „Ладу“, потому что она из моего родного города. А ЦСКА… Не знаю, мне просто нравится ЦСКА».

Видеозапись интервью можно посмотреть на «Чемпионате».