Возняцки: здорово, что меня больше не будут спрашивать, когда я выиграю «Шлем»

Датчанка Каролина Возняцки, в финале Australian Open — 2018 обыгравшая румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, прокомментировала эту победу и её последствия.



«Я просто счастлива, что завоевала титул. Начать год с такой победы — это что-то особенное. Всё это просто невероятно. Нервничала ли я в решающем сете при счёте 3:4? Честно, нет. Я думала, что могла повести 3:0 и 4:1, но не воспользовалась своими шансами, потому что она играла очень хорошо. Думала, что, может быть, это не мой день — но я совсем не нервничала. Я играла агрессивно и хотела полностью выложиться в оставшихся геймах. Матч мог завершиться в пользу любой из нас, но, к счастью, весы качнулись в мою сторону.



Думала ли я после двух поражений в финалах «Шлемов», что этот момент уже никогда не наступит? Не знаю. Наверное, у всех бывают моменты, когда ты сомневаешься, что сможешь быть готовой на сто процентов на протяжении длительных отрезков, особенно когда начинаются травмы. Но мне кажется, что в последние полтора года я доказала, что могу обыгрывать кого угодно. Не буду врать — перед финалом я сильно нервничала, но после разминки всё прошло, и я настроилась на победу.



Первая строчка? Конечно, это тоже здорово. По-моему, стать одновременно чемпионкой турнира «Большого шлема» и первой ракеткой мира совсем неплохо. Я очень рада. Мечты сбываются. И теперь никто не будет спрашивать меня о том, когда же я выиграю свой первый мэйджор — это один из самых позитивных моментов вечера. Теперь буду ждать вопроса о том, когда я выиграю второй турнир «Большого шлема».



Что для меня значат слова Серены? Они были очень важны. Вы знаете, что мы с ней давно дружим. Для меня важно, что она поддерживает меня, следит за моими выступлениями. Она просто лучшая», — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.