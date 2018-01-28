Халеп: была близка к победе, но к концу игры у меня кончился бензин

Румынка Симона Халеп, в финале Australian Open уступившая датчанке Каролине Возняцки со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, поделилась эмоциями после поединка и рассказала о состоянии своих ног.



«Я всё равно могу улыбаться. Всё в порядке. Я плакала, но теперь улыбаюсь. В конце концов, это лишь теннисный матч. Конечно, очень обидно, что я не смогла выиграть. Я снова была близка, но к концу игры у меня кончился бензин. Она была лучше и свежее, у неё оставалось больше сил. Я же очень устала, и у меня были проблемы со ступнями. Всё болело, но я сумела подготовиться к матчу, и, кажется, это получилось неплохо. При этом после первого сета я «выключилась». Не было сил, мощи. Я сумела заставить себя бить по мячу и в итоге взяла вторую партию. В третьем сете я тоже отыгралась и даже вышла вперёд, но, подавая при счёте 4:3, не смогла ничего сделать — силы кончились. Конечно, это немного грустно.



Мышцы устали. Ноги плохо работали. Тем не менее психологически я была готова. Я считаю, что готова к любым трудностям и могу обыгрывать кого угодно. Мне кажется, на этом турнире я сильно прибавила. Я уезжаю из Австралии с хорошим, позитивным настроем, потому что за эти две недели я сделала то, чего раньше никогда не делала. Так что всё нормально.



Что у меня было с ногами? Проблемы со связками голеностопа, сильная боль в ступнях. Правая просто отекла, но они обе «убиты». Поэтому мне нужен перерыв.



После того как я подвернула ногу в первом круге, не могла тренироваться больше 10-15 минут. Я била по мячу 15 минут, и на этом тренировка заканчивалась. Я не верила, что пройду через все матчи, но хотела сделать это. Видимо, ресурсов моего организма хватает, чтобы справляться с такими проблемами, и это хорошо. Этот турнир очень многое значит для меня. Буду ли я делать МРТ лодыжки? Да, на обеих ногах. Точнее говоря, МРТ ступни — как только приеду домой», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.