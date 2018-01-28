Текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open Федерер — Чилич

Швейцарец Роджер Федерер (2) в финале Открытого чемпионата Австралии сыграет с хорватом Марином Чиличем (6). Встреча начнётся в 11:30 по московскому времени. В очном противостоянии впереди 36-летний уроженец Базеля со счётом 8-1. На кортах Мельбурн-Парка эти теннисисты между собой ещё не играли.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Федерер идёт за 20-м титулом на «Большом шлеме». Анонс 14-го дня Australian Open В воскресенье Роджер Федерер попробует защитить свой титул в Мельбурне, а Марин Чилич рассчитывает выиграть второй «шлем» в карьере.

На данный момент Федерер занимает второе место в рейтинге АТР, а Чилич располагается на шестой позиции. Отметим, что Роджер в любом случае останется вторым, а Марин, как бы ни сложился финал, впервые в карьере станет третьей ракеткой мира.