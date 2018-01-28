Настасе: у Халеп есть потенциал, она может выиграть «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира румын Илие Настасе прокомментировал поражение своей соотечественницы Симоны Халеп от датчанки Каролины Возняцки со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6 в финале Australian Open.



«Этот финал отличался от прошлых поражений Симоны в решающих матчах турниров серии «Большого шлема». Уверен, что она не остановится и продолжит двигаться вперёд. Конечно, трудно терять титул и звание первой ракетки мира, но для неё сейчас самое важное — восстановиться, залечить лодыжку и продолжать играть на своём уровне. Я вижу у неё потенциал. Халеп может выиграть «Ролан Гаррос», всё-таки грунт больше подходит её игре», — приводит слова Настасе Digi Sport.