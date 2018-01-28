Дабровски рассказала, кому посвятила победу на Australian Open в миксте

Канадка Габриэла Дабровски поделилась эмоциями от победы в финале Открытого чемпионата Австралии в миксте вместе с хорватом Мате Павичем.

«Я очень рада. Австралия всегда была одним из моих любимых мест в мире. Здорово, что мне удалось показать хороший теннис и добиться победы.

Я хочу посвятить эту победу Ярмиле Вулф, которая завершила карьеру в прошлом году. Она всегда была любимицей австралийской публики. Уверена, что Australian Open занимает особое место в её сердце. Мы в WТА-туре очень скучаем по ней", — приводит слова Дабровски официальный сайт турнира.