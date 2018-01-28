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Финал Australian Open Федерер — Чилич проходит под крышей

Теннис

В Мельбурне стартовал финал мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии между швейцарцем Роджером Федерером (2) и хорватом Марином Чиличем (6). Отметим, что организаторы приняли решение о проведении встречи под крышей, чтобы обезопасить спортсменов от возможных последствий сильной жары. На данный момент температура воздуха в Мельбурне составляет 37 градусов Цельсия.

Ранее Роджер и Марин встречались восемь раз. Семь побед в активе 36-летнего уроженца Базеля. На Australian Open Федерер и Чилич между собой не играли.

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