Источник: Шарапова начала встречаться с британским предпринимателем Гилксом

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова начала встречаться с английским предпринимателем Александром Гилксом, сообщает Daily Mail. Фотографы запечатлели молодых людей при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр уехали в одном такси. Пока ни теннисистка, ни бизнесмен не подтвердили факт отношений.

Александр Гилкс — один из основателей аукционного дома Paddle8. По данным СМИ, Шарапова и Гилкс вместе посетили студию известного американского скульптора Тома Сакса в Нью-Йорке.

Шараповой приписывают романы с теннисистами Энди Роддиком и Новаком Джоковичем. С 2009 по 2012 год она была в отношениях с баскетболистом Сашей Вуячичем, а с 2012 по 2015 год— с теннисистом Григором Димитровым.

Шарапова посетила студию известного американского скульптора

Посмотреть фотографию можно на сайте Daily Mail.