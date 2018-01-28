Блинкова вышла в основную сетку турнира в Тайбэе

Россиянка Анна Блинкова (2) в финале квалификации турнира WТА в Тайбэе с призовым фондом $ 250 тыс. победила индианку Анкиту Райну (5) со счётом 6:3, 6:4. За 1 час 14 минут 19-летняя москвичка, занимающая 139-е место в рейтинге WТА, отыграла все 7 брейк-пойнтов, проиграв 4 гейма на своей подаче. Анна исполнила 1 эйс при 4 двойных.

В первом круге основной сетки Блинкова сыграет с шестой сеяной Зариной Дияс из Казахстана. За выход в четвертьфинал победительница этой встречи поспорит либо с румынкой Моникой Никулеску, либо с Онс Жабер из Туниса.