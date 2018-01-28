Объявлена сетка турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2018 в парном разряде

Определена сетка турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2018 в парном разряде. Среди участниц не оказалось россиянок Елены Весниной, Екатерины Макаровой, Дарьи Касаткиной, Анастасии Павлюченковой и Натальи Вихлянцевой.
Первый раунд:
Дабровски/Сюй — Кудерметова/Морозова
Олару/Савчук — Эррани/Флипкенс
Юрак/Ворачова — Калинская/Лапко
Погребняк/Рыбакина — Бачински/Звонарёва
Aрруабаррена-Весино/Росольска — Кудрявцева/Среботник
Бартель/Гойер — Меличар/Пешке
Сизикова/Ястремская — Монова/Потапова
Дзаламидзе/Нолл — Атаво/Грёнефельд.
Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 27 января по 4 февраля.