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Федерер в пяти сетах победил Чилича и защитил титул на Australian Open

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер (2) стал чемпионом Australian Open — 2018, обыграв в финале хорвата Марина Чилича (6) в пяти партиях — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Поединок продолжался 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки, 41 раз пробил навылет, сделал 40 невынужденных и использовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Чилича 16 подач навылет, 5 двойных, 45 виннеров, 64 невынужденные ошибки 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча:
текстовая трансляция матча Чилич — Федерер на Australian Open

Australian Open (м) 2018. Финал
28 января 2018 года, воскресенье. 11:30 МСК
Марин
Чилич
Роджер
Федерер
2:6 7:6 3:6 6:3 1:6
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