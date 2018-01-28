Федерер завоевал 20-й титул на турнирах «Большого шлема»

Швейцарец Роджер Федерер, выиграв Australian Open — 2018, завоевал свой 20-й титул на турнирах «Большого шлема». Теперь в активе швейцарского теннисиста 6 трофеев на Australian Open, 1 — на «Ролан Гаррос», 8 — на Уимблдоне и 5 — на US Open. У его ближайшего преследователя, испанца Рафаэля Надаля, 16 выигранных турниров «Большого шлема» (1 — 10 — 2 -3).



Восемь титулов Уимблдона являются рекордным достижением, которое Федерер установил в прошлом году — до того он на протяжении пяти лет делил рекорд с американцем Питом Сампрасом. Шесть титулов в Австралии — повторение рекорда, установленного австралийцем Роем Эмерсоном (в 1960-е годы, до Открытой эры) и сербом Новаком Джоковичем. По титулам в США в Открытую эру Федерер делит первое место с Сампрасом, а за всю историю уступает Ричарду Сирсу, Биллу Ларнеду и Биллу Тильдену. Тильден побеждал в 1920-е годы, а остальные — ещё раньше.