Чилич — Федереру: надеюсь, мы будем делить между собой крупные трофеи

Марин Чилич прокомментировал поражение в финальном матче Australian Open — 2018 с Роджером Федерером. Для победы швейцарцу понадобилось пять партий — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.



«Поздравляю Роджера с победой. Ты играл невероятно все эти две недели. Надеюсь, что мы ещё много раз встретимся в больших финалах и будем между собой делить эти трофеи. Спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку. Благодарю организаторов, болбоев и всех работников. Мне хочется приезжать сюда ещё много лет. Хочу поблагодарить своих болельщиков дома, в Хорватии. Спасибо всем!» — сказал Чилич после игры.