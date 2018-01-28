Федерер: это был долгий день, и я очень рад, что сейчас всё уже позади

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над хорватом Марином Чиличем в финале Australian Open — 2018 со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.



«Сегодня был долгий день ожидания, финал только в 19:30. Я очень рад, что сейчас уже всё позади — так или иначе. Конечно, отлично, что финал завершился именно в мою пользу. Как уже сказал Марин, большое спасибо всем болельщикам за поддержку. Именно благодаря вам я нервничаю и продолжаю тренироваться. Спасибо вам за всё. Очень приятно видеть здесь Рода Лэйвера, это настоящая легенда тенниса. Спасибо команде Марина, спасибо моей команде», — сказал Федерер на церемонии награждения.