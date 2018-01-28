Федерер может стать первым, если Надаль неудачно сыграет в Акапулько

Швейцарец Роджер Федерер в обновлённом рейтинг-листе, который будет официально опубликован 29 января, вплотную приблизится к испанцу Рафаэлю Надалю. Надаль, не защитив очки за прошлогодний финал Australian Open — 2018, потеряет 840 баллов, и на его счету будет 9760 очков. Федерер повторил свой результат в Мельбурне, вновь став чемпионом. Таким образом, в активе Роджера останется 9605 баллов.



Обоим теннисистам нечего защищать до конца февраля — начала марта. Год назад в этот период Федерер играл в Дубае, а Надаль — в Акапулько. Роджер сенсационно проиграл россиянину Евгению Донскому во втором круге, набрав всего 45 очков. Рафаэль дошёл в Акапулько до финала, уступив американцу Сэму Куэрри, и получил 300 баллов. Таким образом, если Надаль нигде не сыграет до Акапулько, а там наберёт меньше 100 очков (то есть не дойдёт до полуфинала), то Федерер станет первой ракеткой мира перед стартом «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. При этом в Индиан-Уэллсе, как и двумя неделями позже в Майами, Роджеру предстоит защищать титул.