Федерер не сдержал слёз на награждении после победы на Australian Open. Фото

28 января в Мельбурне на корте «Род Лэйвер Арена» в финале Открытого чемпионата Австралии швейцарец Роджер Федерер стал чемпионом Australian Open — 2018, обыграв в финале хорвата Марина Чилича в пяти партиях — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1. Поединок продолжался 3 часа 5 минут.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Марин Чилич – Роджер Федерер, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Мельбурне.

Если у вас не отображается альбом в приложении, перейдите по этой ссылке.