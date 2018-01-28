Бычкова: 20 титулов для Федерера — не предел. Он величайший теннисист в истории

Российская теннисистка и телекомментатор Екатерина Бычкова поделилась мнением по поводу мужского финала Australian Open — 2018, в котором швейцарец Роджер Федерер в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.



«Для Федерера это первый матч, где он сыграть пять сетов. Роджер впечатлил, конечно, но это уже обыкновение. Человек в 36 лет выигрывает свой 20-й титул турниров «Большого шлема». Чилич тоже может занести себе в актив этот финал. Видно, что он вернул свою форму. Думаю, что он может выиграть один из турниров «Большого шлема» в этом году, даже если там будет Роджер. 20 титулов для Федерера — не предел. У него отличная команда, которая работает очень профессионально. Сам Роджер целенаправленно готовится под каждый турнир. Это величайший теннисист в истории», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.