Янчук: Федерер хочет ставить рекорды, а Чилича теперь можно назвать неудачником

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил мужской финал Australian Open — 2018, в котором швейцарец Роджер Федерер в пяти партиях обыграл хорвата Марина Чилича — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.



«Хочу сказать, что это заслуженно с его стороны. Он давно ушёл в тень, потому что он уже ветеран. Казалось бы, пора завязывать со спортом. Федерер остался верен спортивным традициям и не утратил, а даже наоборот — приобрёл желание играть и ставить новые рекорды, которые войдут в историю. Этот мотив и позволил ему выиграть этот матч.



Конечно, авторитет у него был, и Чилич опасался его, но в пятом сете Федерер сумел сыграть в свою игру. Чилич не сумел до конца выдержать предложенный теннис. Федерер знает, куда и как играть, он более вариативен. Казалось бы, молодость и физическая сила, выносливость должна выручить. Однако этого не хватило, чтобы победить собравшегося в трудную минуту Федерера. Он не разочаровал, а подтвердил свой уровень. Скажем, Федерер пятилетней давности не хуже нынешнего. Главное, что в конкретных условиях он смог выстоять и победить.



Чилич – мощный, хороший парень и не зря в своё время выиграл турнир «Большого шлема». Он должен был подтвердить свою репутацию и остаться одним из основных кандидатов на победы на этих соревнованиях. К сожалению, Чилич неожиданно ушёл в тень, хотя должен был держаться наверху. Чего-то не хватает парню. Может быть, характера. После этого проигрыша его можно назвать неудачником в теннисе», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зайцевым.

Янчук: не думаю, что Федерер дотянет до финала Australian Open, время идёт