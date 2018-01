Федерер — первый теннисист в истории, выигравший два разных «Шлема» больше 5 раз

Швейцарец Роджер Федерер, выиграв Australian Open в шестой раз, стал первым теннисистом в истории, победившим на двух разных турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде больше пяти раз. Помимо шести титулов в Мельбурне, в активе Федерера восемь триумфов на Уимблдоне.



Если Роджер ещё раз выиграет US Open, то он будет вторым игроком в обоих турах (мужском и женском), сумевшим завоевать не менее шести титулов на трёх турнирах «Большого шлема». Первой стала американка Серена Уильямс. В 2014 году она в шестой раз победила на US Open, в 2015-м — на Australian Open и Уимблдоне. Сейчас в её активе по семь титулов в Мельбурне и Лондоне плюс шесть побед в Нью-Йорке.



Кроме того, в случае победы на US Open Федерер установит рекорд Открытой эры по количеству лет между титулами на «Шлеме» — в последний раз он выигрывал в Нью-Йорке в 2008 году. Сейчас рекорд принадлежит американцу Джимми Коннорсу, побеждавшему на Уимблдоне в 1974 и 1982 годах. У самого Роджера была семилетняя пауза между титулами в Мельбурне — от 2010-го до 2017-го.