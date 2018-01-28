Виландер: я ускорил бы корты, чтобы Федерер мог играть ещё 3 или 4 года

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер выразил восхищение 36-летним швейцарцем Роджером Федерером, завоевавшим свой 20-й титул на мэйджорах. Всего в активе Роджера теперь 96 титулов на соревнованиях ATP и турнирах «Большого шлема».



«Если бы я был турнирным директором, то, весьма вероятно, сделал бы корты более быстрыми, чтобы Роджер Федерер мог играть ещё три или четыре года. Он, пожалуй, лучшее, что когда-либо случалось с профессиональным спортом», — сказал Виландер.