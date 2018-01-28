Рыбакина победила Шарипову, Монова уступила Петкович в квалификации в Петербурге

Россиянка Елена Рыбакина (WC) пробилась в финальный раунд квалификации турнира St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, призовой фонд которого составляет около $ 750 тыс. Во втором круге отборочных соревнований Рыбакина обыграла Сабину Шарипову из Узбекистана со счётом 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 16 минут. Рыбакина сделала 7 брейков, а её соперница, соответственно — 5. За выход в основную сетку Елена поспорит с итальянкой Деборой Чьезой.



Ещё одна россиянка, Полина Монова, уступила немке Андреа Петкович (8) — 3:6, 2:6. Петкович 5 раз взяла подачу соперницы, дважды проиграв геймы на своей подаче. Поединок продлился 1 час 6 минут.



Ранее в финальный круг квалификации вышла россиянка Наталья Вихлянцева, которая сыграет со словачкой Викторией Кузмовой.