Шарапова и Азаренко получили «уайлд-кард» на турнир категории Premier в Дохе

Итальянское теннисное издание Ubitennis сообщает, что россиянка Мария Шарапова и белоруска Виктория Азаренко получили специальные приглашения от организаторов турнира категории Premier 5 в Дохе (Катар). При этом Мария, занимавшая на момент закрытия приёма заявок 47-ю строчку, могла пройти в основную сетку по своему рейтингу — последней попавшей туда напрямую стала гречанка Мария Саккари, 51-я ракетка мира.



Отметим, что Виктория, не игравшая в туре после Уимблдона-2017 в связи с судебными разбирательствами по поводу опеки над её сыном, после начала судебных процедур уже получала «уайлд-кард» на ряд соревнований и в итоге не приезжала на них. Так, прошлой осенью она не воспользовалась приглашением на турнир в Люксембурге, а в начале этого сезона — на соревнования в Окленде и Australian Open. Также Азаренко не смогла сыграть в Минске в финале Кубка Федерации. 16 января суд Калифорнии вынес решение в пользу Виктории, согласившись с её доводами о том, что дело должно рассматриваться не в США, а в Беларуси.

Суд вынес решение в пользу Азаренко по делу об опеке