Звонарёва и Лисицки стали обладательницами «уайлд-кард» в квалификацию в Дохе

Стали известны обладательницы «уайлд-кард» в квалификацию турнира категории Premier 5 в Дохе (Катар). Одна из них — экс вторая ракетка мира, финалистка Уимблдона-2010 и US Open того же года россиянка Вера Звонарёва, которая вернулась в тур летом прошлого года после более чем двухлетнего отсутствия и сейчас находится в концовке второй сотни рейтинг-листа.



Также приглашение от организаторов в квалификацию получила немка Сабина Лисицки, финалистка Уимблдона — 2013, бывшая 12-я ракетка мира. Третьей обладательницей «уайлд-кард» стала украинка Анастасия Васильева. Об этом сообщает теннисный журналист Михал Самульски.

Веснина, Звонарёва, Квитова и Потапова получили «уайлд-кард» в Санкт-Петербурге