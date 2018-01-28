Рыбакина: с Чесноковым начала работать недавно, около месяца назад

18-летняя россиянка Елена Рыбакина, которая победила Сабину Шарипову из Узбекистана и поспорит с итальянкой Деборой Чьезой за выход в основную сетку St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, поделилась впечатлениями от соревнований.



«Были ли какие-то трудности в связи с тем, что я приехала в Санкт-Петербург без тренера? Обычно так и получается, что я езжу сама. В этот раз планировалось, что он приедет, но этого не произошло из-за его болезни. С Андреем Чесноковым мы начали работать недавно – около месяца назад. Сейчас он звонит до и после каждого матча, даёт советы, поэтому никаких сложностей не возникает.



С кем хотелось бы сыграть, если выйду в основную сетку? Наверное, было бы интересно сыграть с теми, кто занимает высокое место в рейтинге. Например, с Натальей Вихлянцевой. Не знаю, здесь все игроки хорошие. Я рада, что есть возможность встретиться на корте с кем-то из них.



Для меня участие в St. Petersburg Ladies Trophy — 2018, конечно же, значимое событие. Я второй раз играю в турнире WTA, безумно рада, что мне снова предоставили такую возможность, дали «уайлд-кард». Каждый матч очень важен: это в первую очередь очки, которые позволяют продвигаться в рейтинге», — сказала Рыбакина в интервью пресс-службе турнира.



Дебютным турниром WTA для Елены стал «ВТБ Кубок Кремля» — 2017, где она прошла квалификацию и в трёх сетах уступила румынке Ирине Бегу в первом круге основной сетки.