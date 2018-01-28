Видеообзор финала Australian Open Федерер — Чилич

Швейцарец Роджер Федерер защитил свой титул на Australian Open, победив в финале хорвата Марина Чилича в пяти партиях — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.



Для Роджера этот трофей стал юбилейным — 20-м на турнирах «Большого шлема». Всего в активе Федерера теперь 96 побед на турнирах ATP и «Шлемах» в одиночном разряде. Чилич выиграл 17 соревнований, включая один турнир «Большого шлема» — US Open — 2014. Помимо Australian Open — 2018, он ещё однажды проиграл в финале Мэйджора — на Уимблдоне-2017, и тоже Федереру.

Видеообзор финала Роджер Федерер — Марин Чилич можно посмотреть на «Чемпионате».