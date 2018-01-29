Возняцки отметила победу в Australian Open шампанским и прогулкой на лодке

Каролина Возняцки оригинально продолжила отмечать свою победу в Открытом чемпионате Австралии. Датчанка с трофеем в руках прокатилась в лодке по Королевскому ботаническому саду в Мельбурне, а также торжественно открыла бутылку шампанского перед фотографами.

Возняцки стала чемпионом Australian Open, в финале переиграв румынку Симону Халеп в трёх партиях со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 49 минут. Это первая победа Каролины в турнирах «Большого шлема».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Каролины Возняцки.